11 de Setembro de 2025 • 16:19

Evento

Miranda sedia conferência regional sobre agricultura familiar e ATER

Evento reuniu representantes de diversos municípios e comunidades tradicionais

Redação

Publicado em 11/09/2025 às 15:57

O evento reuniu representantes de sete municípios da região / Divulgação

O município de Miranda foi sede da 1ª Conferência Regional de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), realizada com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura. O evento reuniu representantes de sete municípios da região, além de associações, cooperativas, assentamentos e lideranças indígenas, consolidando-se como um espaço de diálogo para o fortalecimento da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul.

Participaram representantes de Corumbá, Ladário, Campo Grande, Bonito, Anastácio, Aquidauana e Bodoquena, além de instituições como Agraer, Imasul, Iagro, o CMDR (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural) e secretarias de agricultura das cidades convidadas.

A conferência faz parte da programação da 1ª Conferência Estadual de ATER – Agricultura Familiar de MS, que ocorre entre julho e setembro de 2025 com o lema “Mais ATER, mais vida no campo”. A iniciativa envolve etapas regionais, estaduais e temáticas, com foco na construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento do setor.

Entre as autoridades presentes estavam a vice-prefeita de Miranda, Elange Ribeiro; o secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento, Wilson dos Santos; o secretário-executivo de Agricultura Familiar de MS, Humberto Mello Pereira; o coordenador regional da Agraer de Anastácio, Olcy Guilherme Pompeo Sanches; e o cacique da Aldeia Argola, Edelson Antônio, representando as lideranças indígenas do município.

Durante a abertura, a vice-prefeita Elange agradeceu o apoio do governador Eduardo Riedel e do secretário de Estado Jaime Verruck, destacando também o trabalho da equipe local. “O dia foi de muito trabalho e produtividade, com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento da agricultura familiar no Estado”, afirmou.

Para o secretário-executivo Humberto Mello Pereira, o evento foi um momento estratégico. “Foi um importante momento para qualificar o trabalho feito pela Assistência Técnica e Extensão Rural, através da Agraer, do Senar e de outras instituições. Miranda deu todo o apoio para que realizássemos esse encontro, discutindo políticas públicas voltadas à agricultura familiar”, declarou.

