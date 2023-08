MIS traz exposição fotográfica do artista Antônio Junior

Divulgação

O MIS traz ao público a exposição Memórias Restituídas, do artista Antonio Júnior. São 25 fotografias transformadas em gravuras e pinturas, e novamente em fotografias, a partir de arquivos pessoais e familiares do artista, A abertura será no dia 8 de agosto de 2023, terça-feira, às 19 horas.

Essa série de imagens faz parte de uma investigação realizada entre 2013-2017, partindo de apropriações de fotografias de arquivos pessoais e familiares, conhecidos e mesmo desconhecidos. Trata-se de entrar no universo pessoal e visual proposto pelas fotografias, no seu cotidiano e intimidade, atuando de modo dialogante e interativo com essas mesmas histórias, reconstruindo e construindo outras memórias.

Antonio explica que se apropriou de fotografias da família, fotografias em preto e branco, de monóculos, e fez pinturas e gravuras a partir dessas fotografias. “Depois fotografei novamente essas pinturas e gravuras e coloquei num álbum de fotografias. A referência foi a partir de uma foto antiga que transitou para uma pintura e depois retornou para uma fotografia. Eu faço esse trânsito de linguagens”.

“Como essas páginas do álbum são velhas, porque esse álbum fotográfico eu comprei num sebo, é da década de 1950, 60, por aí, seria impossível em uma exposição todo mundo ficar folheando, então eu fotografei página por página e imprimi essas fotografias”.

“São fotografias preto e branco da família e também em monóculos antigos. Essas fotografias já estavam rasuradas, então é como se eu restaurasse essas fotografias, mas não do modo realista. A minha ideia é que essa pintura não ficasse parecendo uma fotografia, dá para ver muito bem a marca das pinceladas”.

Sobre o artista: Antonio Junior, nascido em Vera Cruz do Oeste, Paraná, vive e trabalha em Campo Grande, MS, há um ano e meio. Artista Visual, professor e pesquisador, é bacharel em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria com período sanduíche na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, Portugal. Especialista em Artes pela Universidade de Pelotas. Mestre em Artes Visuais pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFSM. Em (2022-23) foi professor no Curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é doutorando em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria. Participa de exposições individuais e coletivas, no Brasil e no exterior.

A exposição Memórias Restituídas fica em cartas no MIS até o dia 30 de agosto de 2023. O horário de visitação é das 07h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. O MIS-MS fica no terceiro andar do Memorial da Cultura e da Cidadania Apolônio de Carvalho, na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro. Telefone: (67) 3316-9178.