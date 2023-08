MS ao Vivo traz Anavitória e Vozmecê neste domingo no Parque das Nações

Dupla Anavitória / Foto: Divulgação

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de sua Fundação de Cultura e o Sesc MS, trazem neste domingo (13) mais uma edição do projeto MS ao Vivo, no Parque das Nações Indígenas, a partir das 17 horas. Desta vez sobe ao palco Anavitória, e a abertura do show fica por conta da banda regional Vozmecê. A entrada é gratuita

Formado pelo casal Namaria Schneider e Fattori, Vozmecê é um organismo artístico que esbanja musicalidade, poesia, reflexão e êxtase por onde passa. Naturais do MS, o duo já espalhou sua música por 17 Estados brasileiros através da arte de rua e estilo de vida nômade, em suas temporadas morando em uma Van Motorhome.

Para Pedro Fattori, integrante do duo, a ansiedade já está tomando conta e ele mal espera pra subir ao palco, “As nossas expectativas não podiam ser maiores: estamos preparando um novo show que será gravado ali no Parque das nações, mixado, editado e lançado daqui uns meses em nosso canal no YouTube. Com certeza esse show será um marco em nossa carreira.

O cantor ainda fala da experiência que será no domingo, “Além de uma oportunidade de projeção de nossa música para um público novo, é uma honra somar em especial no show dessas meninas que resignificam a MPB e apresentam à nova geração. Temos certeza que será uma noite memorável”.

Desde que lançou seu primeiro álbum em 2016, a dupla Anavitória vem acumulando conquistas e mais conquistas: Shows lotados de norte a sul do país; dois Grammy Latinos; turnês pelos Estados Unidos e Europa; hits como 'Trevo', 'Fica' e 'Pupila' entre as músicas mais tocadas nas rádios do país; feats com Matheus & Kauan, Projota, Vitor Kley, Sandy, Lenine, Nando Reis e Duda Beat; além da segunda posição em número de streamings acumulados no gênero pop nas plataformas de música.

A música de Anavitória é geralmente uma combinação de folk e pop. O site Universo Online descreveu sua música como “calma, acústica, bucólica, meio fofinha e alto astral, boa para pensar no lado bom da vida”. Elas comumente se apresentam descalças em seus shows. O costume teve início pelo fato de que elas se sentiam nervosas em suas primeiras apresentações e tiravam os sapatos para se sentirem mais confortáveis.

Ana Clara Caetano, define como será o show nesse domingo no Parque, “estamos animadas! Vai ser um encontro gostoso! Reencontrar nosso público e nossa banda! Acabamos de tirar um tempo pra descansar e é sempre bom voltar pra estrada depois de se distanciar um pouco. Sempre somos recebidas com muito carinho! No ano passado levamos nossa turnê COR pra Campo Grande e foi uma onda, esperamos que domingo o público aproveite tanto quanto nós”.

O que pode e o que não pode no Parque das Nações

Fique atento ao que pode entrar no parque e o que fica de fora, você pode entrar com garrafa térmica e tereré, canga, cooler com menos de 10 litros, latas. O que não pode entrar no parque são garrafas de vidro, objetos perfurocortantes, cooler com mais de 10 litros.

A produção do MS ao Vivo também pede que cada pessoa recolha seu lixo de deixe nos locais reservados, na primeira edição o público atendeu o recado e deixou a área do show totalmente conservada e sem resíduos. Os animais moradores do Parque agradecem.

Segundo o Imasul, a entrada e saída será por todas as portarias até às 19:00 horas, após esse horário a entrada só será permitida pelas portarias, Kadiwéu, Guató e Kaiowá. Após as 20:50 não será permitido mais entrada dentro do Parque apenas saída de pessoas.

O projeto MS ao Vivo é uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura e do Sesc MS, com o apoio do das empresas 067 Vinhos, Coco Bambu e Sicredi.