Livro A Pantaneira destaca MS em evento de Minas Gerais

Fundação de Estado de Cultura, Divulgação

Mato Grosso do Sul será destaque na 8ª Semana Criativa de Tiradentes, que ocorrerá entre os dias 17 e 20 de outubro, na histórica cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. A participação do estado acontece por meio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da FCMS (Fundação de Cultura) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O evento é conhecido por valorizar o artesanato, o design, a arquitetura, a gastronomia e o estilo de vida brasileiro, reunindo atividades que vão de palestras a exposições, oficinas, lançamentos de livros e feiras de design e de pequenos produtores.

Nesta edição, o estado marcará presença com o lançamento do livro 'A Pantaneira', uma exposição baseada na obra e um bate-papo sobre o projeto que está transformando o artesanato e a cultura pantaneira.

Lançamento do livro

A principal participação sul-mato-grossense será o lançamento do livro A Pantaneira, que acontece na quinta-feira (17), às 15h (horário de Brasília), na Casa Criativa. A obra apresenta o Ato 1 do Projeto Pantaneira e traz uma coleção de belas imagens e relatos das vivências e trocas de saberes realizadas entre comunidades tradicionais do Pantanal e o designer Rodrigo Ambrosio, pesquisador e idealizador do projeto.

O livro documenta as expedições que resultaram na criação de novos artefatos artesanais inspirados nas tradições pantaneiras, especialmente as matrizes originárias das etnias Terena, Kinikinau e Kadiwéu.

Na ocasião, haverá um bate-papo e uma sessão de autógrafos com Rodrigo Ambrosio e seus parceiros de projeto: Katienka Klein, gerente de desenvolvimento das atividades artesanais da FCMS; Evelin Perdomo, artesã multidisciplinar e designer, e Patrícia Fecci, gerente de marketing e especialista em cores da Tintas Sherwin-Williams.

Exposição

Outro destaque será a exposição A Pantaneira, baseada no livro, que também estará em exibição durante a Semana Criativa. A mostra apresenta o resultado de três anos de pesquisas e expedições conduzidas em municípios sul-mato-grossenses como Aquidauana, Bodoquena, Corumbá, Ladário, Miranda e Porto Murtinho.

As vivências nesses locais envolveram povos indígenas Terena (das aldeias Babaçu, Ipegue, Limão Verde e Tarumã), Kinikinau (Vila São Miguel, na aldeia Mãe Terra) e Kadiwéu (aldeia Alves de Barros), permitindo a criação de novos produtos artesanais ligados às raízes culturais e ao cotidiano do Pantanal.

Rodrigo Ambrosio descreve o projeto como "um mergulho profundo nas nuanças naturais, étnicas e culturais do bioma e seu cotidiano". A exposição celebra o artesanato e os saberes enraizados no Pantanal, ao mesmo tempo em que aponta para o futuro dessas tradições.

"A Pantaneira é um mergulho profundo nas nuanças naturais, étnicas e culturais do bioma e seu cotidiano. Revela um olhar sobre os saberes enraizados e integrados ao ambiente alagado. Uma ode às tradições e ao fazer artesanal, que apontam, ao mesmo tempo, para as origens e para o futuro", relata Ambrosio.

Além disso, os visitantes poderão adquirir produtos artesanais na loja montada no Mercado, no Espaço Raízes, que reunirá expositores de diferentes regiões.

Bate-papo

Mais um grande momento aguardado é o bate-papo "Projeto Pantaneira: artesanato, pessoas, cores e temáticas do Pantanal", que acontecerá no sábado (19), às 11h. Rodrigo Ambrosio se juntará a Katienka Klein, Evelin Perdomo e Bruna Medeiros, artesã da faixa pantaneira e representante do Ponto de Cultura Sapicuá Pantaneiro, para discutir as expedições, oficinas criativas e pesquisas realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

O bate-papo tem por objetivo proporcionar uma imersão no cotidiano e no fazer manual do Pantanal, com o objetivo de compartilhar as lições e aprendizados adquiridos ao longo dos três anos de execução do Projeto Pantaneira.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, a presença de Mato Grosso do Sul na Semana Criativa de Tiradentes reforça o compromisso do estado com a valorização e preservação das tradições culturais e etnias.

"É um evento que nos permite apresentar ao Brasil a riqueza dos saberes ancestrais do Pantanal, promovendo a continuidade das práticas artesanais que são fundamentais para a identidade da nossa região. Estamos levando o Projeto Pantaneira a um palco nacional para destacarmos nossa cultura e fomentarmos o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, ampliando suas oportunidades e garantindo que suas histórias e talentos sejam reconhecidos e valorizados".

Gerente de Desenvolvimento das Atividades Artesanais da FCMS), Katienka Klain compartilha como o projeto Pantaneira nasceu e se expandiu para atender os artesãos pantaneiros e os povos indígenas que fazem parte dessa rota cultural.

"O projeto começou a ser visualizado em 2022, aproveitando a visibilidade da novela Pantanal. Queríamos criar uma linha de produção que refletisse a riqueza do artesanato pantaneiro, e essa visão se expandiu para incluir a população indígena local".

Ela também enfatizou a importância de duas imersões realizadas. "Na primeira, em Aquidauana, Miranda e Corumbá, conseguimos capacitar os artesãos locais e desenvolver produtos que representassem suas tradições. A segunda imersão foi fundamental para estabelecer um contato mais profundo com as comunidades indígenas, permitindo que suas práticas e saberes fossem incorporados ao projeto. Com isso, fortalecemos os laços entre as comunidades e a cultura local, e estamos muito esperançosos de que essa exposição amplie ainda mais o acesso ao nosso artesanato e a visibilidade das nossas tradições".

Katienka destaca que a exposição na Semana Criativa de Tiradentes é uma oportunidade para abrir novos mercados e promover o artesanato sul-mato-grossense no cenário nacional.

"A Semana Criativa de Tiradentes se consolidou como um dos principais eventos de visibilidade do artesanato brasileiro, promovendo o lançamento de uma diversidade de produtos e cores que refletem a riqueza da nossa cultura. Nosso objetivo é inserir o artesanato de Mato Grosso do Sul nas principais casas e lojas do setor, tornando nossas peças acessíveis ao público e atraentes para designers e arquitetos. Ao apresentar o trabalho de nossos artesãos nesse evento, estamos abrindo portas para que suas criações sejam valorizadas e integradas a projetos de decoração e design, ampliando o reconhecimento das tradições e saberes do nosso Estado".

Serviço

Quinta-feira (17)

10h – Mercado - Espaço Raízes

11h – Abertura da exposição “A Pantaneira” - Prédio do Iphan

15h – Lançamento do livro “A Pantaneira” – Casa Criativa

Sábado (19)

11h – Bate-papo “Projeto A Pantaneira”, com o designer Rodrigo Ambrósio, a designer Evelin Perdomo, a artesã Bruna Medeiros Cordeiro e a gerente de artesanato da FCMS, Katienka Klain – Espaço Raízes

A programação completa da Semana Criativa em Tiradentes e demais detalhes podem ser conferidos neste link.