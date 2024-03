MS leva novidade durante Fórum Panrotas

O Fórum PANROTAS, reconhecido como um dos mais estratégicos eventos para a indústria de Viagens e Turismo no Brasil, acontece nos dias 05 e 06 de março de 2024, no WTC Event Center – Sheraton São Paulo Hotel, em São Paulo – SP.

Em sua 21ª edição, o FÓRUM PANROTAS 2024 apresentará diferentes modelos de negócios que estão se reinventando pelo uso da tecnologia, pelo impacto do consumidor conectado em novas plataformas e por ferramentas de marketing. Serão dois dias de painéis e palestras reunindo as principais lideranças e reconhecidos profissionais do setor.

“Mais um ano Mato Grosso do Sul abrindo o evento e sendo um dos principais apoiadores e esse ano será bem inovador. Pela minha não possibilidade de estar presente fizemos um material super legal para apresentar no palco e acredito que terá um impacto bem legal na plateia e esperamos surpreender mais uma vez. Todos os anos temos buscado apresentar novidades no Fórum Panrotas, ou apresentando novos produtos, ou atrações como o Gabriel Sater na época do remake da novela Pantanal, além do nosso time conectando com os principais executivos do mercado de turismo do país. Esperamos repetir o sucesso da nossa participação anos anteriores”, revela o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de MS), Bruno Wendling, que na ocasião estará representando o MS em Berlim durante a Feira ITB.

O evento

Destinado a profissionais do turismo em geral, o evento exibe cases de sucesso de diferentes modelos de negócios que estão sendo reinventados pela tecnologia e pelo impacto do consumidor conectado em diferentes plataformas de comunicação. Palestras e painéis discutem o papel da liderança dentro das organizações, trazendo em cada edição as tendências do marketing, distribuição, sustentabilidade, tecnologia e análises sobre comportamento do consumidor. O evento reúne as principais lideranças dessa importante indústria, trazendo reconhecidos palestrantes tanto do Brasil quanto do exterior.

A estratégia de atuação da Fundação de Turismo será a exposição da logomarca “Isto É Mato Grosso do Sul” em toda a campanha de divulgação do evento; visibilidade da marca na cenografia de todo o evento; visibilidade da marca nas apresentações de áudio e vídeo; anúncio na revista especial de duas páginas duplas e anúncio publi-editorial de uma página na revista especial Fórum PANROTAS 2024; exibição dos vídeos promocionais do turismo de MS no auditório principal do evento; exibição da comunicação de Mato Grosso do Sul nos crachás do evento e momento apoiador no palco.

Diante da oportunidade de expor os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, a participação neste evento se mostra de grande importância para promoção e divulgação dos destinos turísticos com a intenção de fomentar o aumento do fluxo de turistas para Mato Grosso do Sul.