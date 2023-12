Natal da Esperança tem programação especial na quarta-feira

Natal da esperança acontece o mês inteiro / O Pantaneiro

Em clima natalina, Aquidauana continua o cronograma do Natal da Esperança. Na próxima quarta-feira, 13, artistas se apresentam na Praça dos Estudantes, a Praça do Natal.

Se apresentam: Banda Exaltation Brass, Coral do Centro de Convivência do Idoso, Grupo de Dança Las Fronteiriças e teatro: "Presépio Vivo", com os alunos do Normal Médio da Escola CEJAR.

O evento é gratuito e começa a partir das 19h.