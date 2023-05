Nessa sexta-feira acontece a 3° Parada da Diversidade LGBT em Aquidauana

Nesta sexta-feira,12, a bandeira de arco-íris vai colorir a Estação Ferroviária de Aquidauana na 3ª Parada da Diversidade. O evento terá de programação de 9 horas para a região.

O evento terá apoio da Subsecretaria de Políticas Públicas LGBTQIA+ através da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania). Para o subsecretário de Políticas Públicas LGBTQIA+, Vagner Campos, mais que uma festa, a Parada da Diversidade é um marco simbólico para a comunidade. “É um momento de encontro, de celebrar e também dizer que a população LGBT+ existe, é portadora de direitos e reconhecida como cidadão ou cidadã sul-mato-grossense”, coloca Vagner.

Pela primeira vez, a Parada da Diversidade de Aquidauana terá a correalização do Governo do Estado. Para o coordenador do Centro Estadual de Cidadania LGBT+, Jonatan Espíndola, a parada tem a característica de celebrar a expressão artística e cultural LGBTQIA+, principalmente no interior do Estado. “É aquele momento em que a comunidade que, muitas vezes não se sente visível, dizer ‘estamos aqui, precisamos ser reconhecidos e incluídos. Além do que também temos na programação ações de promoção de direitos”, explica.

Atrações

O evento começa às 15h, com DJ Sarah Rodrigues, Beca, Gaia e Arte, DJ Lauanda Dumor, Lye Meireles, Nalanda Woman, Kenedy Falcão, Rachel Black, Sadoma Black, Anastadance e encerrando com show da cantora Paolla.

A Estação Ferroviária de Aquidauana fica na Rua Bichara Salamene, Centro. A entrada é livre