Nioaque celebra 175 com shows no fim de semana

Grade de eventos / Divulgação

A cidade de Nioaque celebração dos seus 175 anos criação com shows no sábado e domingo, 6 e 7, na sede da Colônia Conceição.

Grupo de baile de renome no Estado, Zíngaro irá se apresentar no dia 06, sábado, junto com outras atrações que serão confirmadas no decorrer da semana.

Os shows serão na Colônia Conceição, local onde que também será realizada a entrega de obras e melhorias para o município.

Vale lembrar que, já estão confirmados os shows da dupla Luís Gaoiano & Girsel da Viola e a atração nacional Baitaca.