Nirvana Tributo Brasil se apresenta no Encontro de Relíquias em Aquidauana

Este ano, a programação ganha um reforço de peso: o Nirvana Tributo Brasil, grupo reconhecido como o maior tributo ao Nirvana do mundo em 2024, foi confirmado como uma das atrações musicais do evento.

Aquidauana será palco entre os dias 19 e 22 de junho, com a realização do tradicional Encontro de Relíquias, evento que celebra a cultura automobilística, o antigomobilismo e a música nacional.

O encontro, que já se tornou referência no calendário cultural de Mato Grosso do Sul, atrai expositores e entusiastas de carros antigos, motos customizadas, peças raras e muita música boa. Além das exposições, o público também poderá contar com praça de alimentação, espaço kids e diversas atrações culturais e artísticas ao longo dos quatro dias de programação.

A presença do Nirvana Tributo Brasil promete agitar o público com um repertório fiel ao icônico trio de Seattle.

A banda é conhecida por recriar com precisão o som e a estética dos shows da década de 1990, inclusive com figurinos e instrumentos idênticos aos usados por Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl. O reconhecimento internacional conquistado em 2024 consolidou o grupo como uma das principais bandas tributo da atualidade.

A participação do Nirvana Tributo Brasil reforça a proposta do evento de unir gerações por meio da paixão por relíquias e da boa música. Outras atrações musicais regionais também estão confirmadas e serão anunciadas nos próximos dias.

O Encontro de Relíquias acontece na cidade de Aquidauana, e a entrada é gratuita. O evento é uma excelente oportunidade para toda a família curtir cultura, lazer e entretenimento de qualidade no feriado prolongado de junho.