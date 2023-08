Nova edição do Dia da Família na Lagoa será no próximo sábado

Divulgação

Como parte da programação alusiva aos 131 anos de Aquidauana, no próximo sábado, 5, das 14h às 17 horas, no Parque Municipal da Lagoa Comprida, a Prefeitura de Aquidauana vai promover uma tarde de diversão e lazer para a comunidade, em especial, as crianças e adolescentes.

Totalmente gratuito, o 4º Dia da Família na Lagoa, terá brinquedos infláveis, camas elásticas, futebol de sabão, jogos e gincanas, aulas de canoagem e zumba, espaço de leitura e contação de histórias, pintura facial infantil e muito mais. As Secretarias Municipais de Assistência Social e de Saúde e Saneamento também estarão realizando ações preventivas e informativas.

“Criamos o Dia da Família na Lagoa, antes da pandemia, logo depois que conseguimos estruturar melhor o parque. Esse evento leva uma grande estrutura para receber as famílias e, em especial, a criançada para se divertir, tomar aquele tereré e curtir uma tarde especial no nosso lindo parque. Esperamos todos lá na lagoa, neste sábado à tarde!”, convidou o prefeito Odilon.