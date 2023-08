Novidade: Expoaqui disponibiliza três entradas exclusivas aos estacionamentos

Expoaqui terá três entradas de estacionamentos / Ronald Regis

A 54ª edição da Expoaqui, que começa nesta quinta-feira, dia 10, promete agitar a região com uma mistura irresistível de shows, leilões, gastronomia e, é claro, o pulsante movimento econômico que acompanha o evento anual.

Realizada no Parque de Exposições, a feira é um verdadeiro encontro entre o mundo do agronegócio e o entretenimento, proporcionando interação entre expositores e um espetáculo inesquecível para os visitantes.



Uma das novidades que prometem facilitar a vida dos participantes é o aprimoramento na logística de estacionamento. Pensando em proporcionar um tráfego mais fluido e ágil para os veículos que chegam ao evento, a Expoaqui conta agora com três entradas exclusivas para estacionamentos. Essa medida estratégica visa minimizar as filas e agilizar o acesso de veículos.



As opções de entrada são as seguintes: