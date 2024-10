Orquestra de Violões de Campo Grande na UFMS de Aquidauana

Apresentação será no Centro Cultural / Divulgação

No próximo sábado, dia 26, às 18h, o Centro Cultural do Câmpus de Aquidauana receberá a Orquestra de Violões de Campo Grande em uma apresentação especial em comemoração à primavera. O evento, que é gratuito e aberto ao público, promete oferecer uma experiência única, unindo música, história e a rica cultura popular da região. A atividade é realizada em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) de Aquidauana.

Eudes Mendes, Responsável Técnico do Centro Cultural, destaca que o local vai além de ser um espaço para apresentações artísticas. Ele abriga laboratórios inovadores, como o Laboratório Manoel de Barros, que homenageia o poeta pantaneiro e incentiva estudos relacionados à cultura local; o Laboratório de Empreendedorismo Sociocultural, que promove práticas que conectam a academia ao desenvolvimento social; e o Laboratório Espaço de Memória e Pesquisa: Guerra do Paraguai “Mbyá”, dedicado à preservação da memória histórica desse importante conflito.

A apresentação da orquestra, que conta com a regência de Anderson Francelino e reúne oito músicos, irá explorar um repertório de violão instrumental com influências da música popular. O maestro Francelino explica que a orquestra foi fundada em 1997 pelo professor José Maciel, com o apoio da prefeitura, visando promover a educação musical e representar a capital no cenário da música de câmara.

O Centro Cultural está aberto para visitação nas terças e quintas-feiras, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Grupos interessados em agendar visitas podem entrar em contato pelo e-mail centrocultural.cpaq@ufms.br.