Pantanal Tech entra no segundo dia com presença do ministro em exercício dos Povos Indígenas

Ademar Cardoso /O Pantaneiro

O segundo dia da Pantanal Tech, em Aquidauana, foi marcado por discussões sobre tecnologia, sustentabilidade e valorização das culturas tradicionais. Representando o Ministério dos Povos Indígenas, o secretário-executivo Elói Terena participou do evento como ministro substituto, já que a titular da pasta, Sônia Guajajara, cumpre agenda internacional na Alemanha e em Londres.

Antes de desembarcar no Pantanal, Elói esteve em Campo Grande, onde também cumpriu compromissos voltados ao fortalecimento da pauta indígena. Já em Aquidauana, ele visitou o estande do Ministério dos Povos Indígenas, que apresenta ações da Sócio-Bioeconomia Indígena, além de trabalhos de artesanato tradicional e iniciativas como o cultivo de peixes em tanques, em uma demonstração de inovação conectada à cultura dos povos originários.

Durante a visita, Elói foi homenageado com uma pintura simbólica de um bico de tucano, feita pelo artesão Sulivan Barros, da Aldeia Limão Verde. O gesto representa liberdade, ancestralidade e poder de escolha. "O tucano voa para onde quiser", explicou Sulivan, ao entregar a pintura.

Em entrevista no evento, Elói destacou a importância de mostrar o trabalho que vem sendo feito pelo ministério, mesmo com pouco tempo de existência.

"Mostramos um pouco dos projetos que estamos realizando aqui nas comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. O Ministério dos Povos já tem aportado iniciativas importantes nas áreas de desenvolvimento social, gestão territorial e geração de renda. É um ministério novo, mas que já está mostrando muito trabalho", afirmou.

Ao comentar sobre a evolução da feira desde a primeira edição, Elói relembrou um momento marcante:

"No ano passado, assinamos um convênio com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e lançamos o primeiro curso de Agroecologia Indígena do Brasil. Esse aporte já foi feito para a universidade e, no próximo semestre, a UEMS irá iniciar esse curso, que já selecionou os estudantes indígenas."

Ele também destacou que o objetivo é formar profissionais técnicos nas próprias comunidades, promovendo autonomia e desenvolvimento local:

"Vamos formar agroecólogos indígenas aqui do Pantanal, no campus de Aquidauana, e também do Cone Sul, entre os Guarani-Kaiowá. Isso é um investimento do governo federal para que essas comunidades tenham profissionais preparados para apoiar seus próprios territórios. É um investimento no futuro."

Entre os projetos em andamento, Elói citou a piscicultura indígena:

"Um dos projetos que já está em execução é o ROE, voltado à piscicultura indígena. Ele é desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. É um projeto inovador, que alia cooperativismo e tecnologia para os povos indígenas."

Ao falar sobre a homenagem que recebeu, Elói fez questão de destacar o simbolismo da pintura e o papel dos jovens indígenas na sociedade:

"Os povos originários, os povos indígenas, podem chegar onde quiserem. Eu saí de Aquidauana e hoje ocupo um dos cargos mais importantes do Ministério dos Povos Indígenas. Os Terena, ao longo da história, demonstraram sua capacidade de resistência, diálogo e de transitar por diferentes espaços."

"Receber essa pintura é simbólico. Representa resistência, proteção e reafirmação cultural. É também uma forma de incentivar os jovens indígenas a, junto de suas tradições, ocuparem novos espaços. Isso não significa deixar de ser indígena ou deixar de ser Terena — pelo contrário. Significa estabelecer um diálogo intercultural. Esse é um dos principais objetivos desse evento", completou o ministro substituto.

A Pantanal Tech é considerada o maior evento de tecnologia e inovação do Pantanal. Realizada pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a feira segue até 29 de junho com uma programação que reúne tecnologia, educação, empreendedorismo e sustentabilidade, com forte presença das comunidades indígenas e rurais do estado.

"Aqui temos todos os povos do Pantanal, todas as pessoas, todas as culturas. E esse é um papel fundamental que a universidade tem promovido no nosso território", finalizou Elói Terena.

