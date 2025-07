Pantanal Tech mostra como rentabilizar com crédito de carbono

Créditos de carbono são gerados por meio de projetos que reduzem emissões de gases de efeito estufa / (Foto João Éric/ O Pantaneiro)

Produtores rurais do Pantanal estão diante de uma nova possibilidade de rentabilizar áreas preservadas e práticas sustentáveis com a regulamentação do Marco Legal do Carbono. O tema foi destaque durante a edição 2025 da Pantanal Tech MS, realizada em Aquidauana, entre 26 e 29 de junho, por meio de uma vitrine interativa que explicou, de forma prática, como funciona o mercado de créditos de carbono e como os produtores podem participar desse novo cenário.

A ação contou com simuladores, realidade aumentada e conversas com especialistas, abordando desde quem pode participar do mercado, até como superar os desafios da burocracia e do processo de certificação. A proposta é mostrar que, mesmo com pequenas áreas de vegetação nativa ou reflorestada, é possível gerar créditos de carbono e comercializá-los com grandes empresas que buscam compensar suas emissões.

Estudantes explicaram ao público, principalmente produtores rurais, sobre como lucrar gerando créditos de carbono (Foto João Éric/ O pantaneiro)

"A Vitrine trouxe uma inovação, um marco legal de carbono. Ele veio de uma forma muito boa de se despoluir o nosso meio ambiente, de trazer uma melhora de vida. O marco legal de carbono mostra que com alguns hectares, árvores nativas, tanto pode ser nativa, pode ser reflorestamento, elas podem sim ser transformadas em crédito de carbono, serem vendidas para grandes empresas que poluem muito o meio ambiente", explicou Carlos Eduardo da Silva dos Santos, apresentador da vitrine, em entrevista ao Jornal O Pantaneiro.

Ao comentar os benefícios para os produtores, Carlos Eduardo destacou que há avaliação técnica especializada. "Existem técnicos que avaliam o território, avaliam o que a pessoa tem, o que ela pode ali ceder de crédito de carbono. Para vocês terem noção, uma tonelada de CO equivale a um crédito de carbono, e é uma maneira muito boa mesmo de se aproveitar isso e meio que ajudar também as grandes empresas, além do meio ambiente."

