Pantaneta teve efetivo de 100 policiais e encerra sem ocorrências graves

Foliões na avenida que leva o nome da festa / Divulgação

A Pantaneta, considerada a maior festa estilo micareta de Mato Grosso do Sul, encerrou no fim de semana sem ocorrências graves. A segurança do evento foi planejada por um mês, com maior número de policiamento.

O comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Guilherme Dantas, contabiliza o efetivo de 100 policiais, com reforço de servidores de cidades vizinhas como, Jardim, Corumbá e Bonito, Batalhão do Choque, PRF (Polícia Rodoviária Federal) e cavalaria.

"Os moradores perceberam que não tinha mais aquela algazarra que tinha antigamente. Concentramos os sons automotivos na região da Pantaneta, os ambulantes em torno ficaram em todos para a avenida (...) Isso conseguiu diminui um espaço de potencial tumultos na cidade. Não tivemos registros de ocorrências mais graves, alguns furtos que foram repelidos. Talvez, [um uma edição da Pantaneta] mais segura de todos os tempos".

O evento de sexta-feira e sábado, 6 e 7, ainda contou com reforço de viaturas e patrulhamento em toda a região. O comandante também atribui o planejamento a Prefeitura de Aquidauana, policiais de apoio e organização do evento.