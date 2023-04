Personalidades de Aquidauana recebem hoje a Medalha Tiradentes

Divulgação

Atuantes em Aquidauana, o capitão da Polícia Militar Riquelme do 7° BPM e o sargento Lopes do CPA-3, receberão na tarde de hoje, 27 de abril, a Medalha Tiradentes, às 17 horas, no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar “Palácio Tiradentes”, em Campo Grande.

Além deles, o vereador Humberto Torres também será homenageado. Ele postou o agradecimento em suas redes sociais.

“Dedico essa horaria a todos meus familiares, amigos que me acompanham nessa trajetória e aqui em especial em nome do meu saudoso Pai que foi Policial Militar e teve sua vida ceifada, defendendo a sociedade. Obrigado mesmo pela indicação do meu nome. Uma honra estar ao lado de grandes personalidades que fazem a diferença no nosso exuberante Estado MS. Gratidão”.

Considerada a mais alta condecoração concedida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, a Medalha Tiradentes é destinada a homenagear civis e militares que se destacaram pelo valor pessoal e profissional em prol da segurança pública, bem como àqueles que contribuíram para o aperfeiçoamento e projeção da instituição.

A Medalha Tiradentes foi criada em 1982 com o objetivo de homenagear autoridades civis e militares que prestaram relevantes serviços à Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e que, no seio da classe, destacaram-se pelo seu valor pessoal de modo a terem contribuído decisivamente para o aperfeiçoamento e, a projeção da Instituição no âmbito nacional ou estadual.