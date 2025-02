Pimentas do Indaiá II fazem sucesso na Festa do Pequi

Casal empreendedor / O Pantaneiro

Na Festa do Pequi, em Camisão, um dos grandes destaques tem sido o trabalho do casal Carlos Russo e Ilza, produtores da marca Pimentas do Indaiá II. Em entrevista ao O Pantaneiro, eles contaram que cultivam mais de mil pés de pimentas orgânicas de diversas espécies, por meio da Agricultura Familiar.

Os condimentos têm conquistado o público pelo sabor e pela simpatia do casal. Entre os produtos mais procurados, a Pimenta com Pequi se esgotou rapidamente, demonstrando a preferência dos turistas pelo tempero diferenciado. No entanto, ainda há outras variedades disponíveis para quem quiser aproveitar.

Os produtores estão instalados na calçada do Restaurante Águas do Paxixi e permanecerão no local até este domingo (2), oferecendo diversas opções de sabores e tamanhos de vidros de pimenta.