Pirafolia 2025 encerra com festa animada e grande pÃºblico em Aquidauana

Luiz Maique Freitas

O Carnaval 2025 segue movimentando Aquidauana e atraindo grande fluxo de turistas, que estão em busca de uma festa animada e com clima familiar.

A 11ª edição do Pirafolia termina hoje, dia 3 de março, no distrito de Piraputanga.

A programação contém atrações especiais, além de apresentações ao vivo e blocos carnavalescos que dão o tom da festa.

Alguns blocos chegam a reunir mais de 150 foliões, mostrando a força da tradição do Carnaval. Para as famílias que desejam aproveitar a folia com conforto, o evento oferece uma estrutura preparada para receber crianças, jovens e adultos.

A entrada é gratuita e o evento também conta com gastronomia regional e hospedagens variadas.

Para quem deseja curtir a festa com mais comodidade, a dica é garantir uma reserva antecipada em pousadas, hotéis e casas de temporada da região.

O Pirafolia 2025 é promovido pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) e do estado do MS.