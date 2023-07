Prefeitura confirma dupla Jads & Jadson na ExpoAqui

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana confirmou nesta quarta-feira, 12, mais uma atração do ExpoAqui. Os sul-mato-grossenses Jads & Jadson sobem ao palco no dia 13 de agosto.

O tradicional encontro reúne shows, rodeio e culinária da nossa terra, do dia 10 a 13 de agosto, Parque de Exposições, com entrada franca.

Já foram confirmadas as duplas Marcos e Belutti e Guilherme e Santiago. Em breve, novas atrações serão divulgadas.

Para celebração dos 131 anos de Aquidauana, a maior festa agropecuária acontece com realização do Sindicato Rural, apoio da prefeitura e Governo do Estado.