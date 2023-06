Prefeitura anuncia show de Marcos e Belutti para a 54ª Expoaqui

Divulgação

A Prefeitura de Aquidauana confirmou o show da dupla Marcos & Belutti para 54ª Expoaqui, que acontece tradicionalmente em agosto na cidade.

A previsão é que o show seja realizado no dia 12 de agosto, um sábado. No ano passado, a expoaqui foi sucesso total e contou com um público de mais de 50 mil pessoas. A 53ª edição da festa foi realizada de 11 a 14 de agosto, com quatro palestras, shows musicais e muita diversão. Uma das atrações principais e que fechou a feira com chave de ouro, foi o show do cantor Daniel.