Prefeitura de Corumbá anuncia Axe Blond na programação do Carnaval 2024

A Prefeitura de Corumbá confirmou Axe Blond como atração principal do Carnaval de 2024. O grupo é a segunda apresentação nacional que vai fazer a folia na Cidade Branca, que mantém a tradição da maior festa carnavalesca do Centro Oeste.

Formado atualmente pela vocalista Juliana Pasini, e as dançarinas Gysele Rezende, Gabriella Frias, Paloma Garbim e Ariane Magri, o grupo se apresenta gratuitamente na praça Generoso Ponce, às 23 horas do dia 9 de fevereiro.

Na terça-feira, 13 de fevereiro, o Tchakabum se apresenta após os desfiles do Carnaval Cultural, formado pelo corso, fuscas, bonecões, corte de momo, pastorinhas, marinheiros, frevo, cordões, escola de Samba Mirim Corumbá do Amanhã, bloco dos Palhaços e comparsas bolivianos.

Confira a programação:

Dia 03 de fevereiro (sábado)

Lançamento do Carnaval em Campo Grande

Roda de Samba

Local: Porto Geral - Horário: 14h

CONCENTRAÇÃO E DESCIDA DO BLOCO DE SUJOS – CIBALENA

Concentração: Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho - Descida: 17h

Dia 04 de fevereiro (domingo)

CONCURSO DE MARCHINHAS

Local: Jardim da Independência - Horário: 18h.



ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Avenida General Rondon - Horário: 19h

Dia 05 de fevereiro (segunda-feira)

ENSAIO TÉCNICO DAS ESCOLAS DE SAMBA

Local: Avenida General Rondon - Horário: 19h

Dia 06 de fevereiro (terça-feira)

BLOCO FUNECÃO

Concentração: Rua Cuiabá esquina c/ a Rua Frei Mariano - Horário: 20h

Dia 07 de fevereiro (quarta-feira)

BLOCO SANDÁLIAS DE FREI MARIANO

Concentração: Rua Frei Mariano c/ a Rua América - Horário: 20h

Dia 08 de fevereiro (quinta-feira)

DESFILE DO CONCURSO DE FANTASIAS

Local: Ginásio do Corumbaense Futebol Clube - Horário: 21h

ESQUENTA DO MAGRÃO

Local: Rua Cabral, esquina com a Rua Antônio João.

Horário da Concentração: 17h - Horário da Descida: 21h

DESCIDA DOS BLOCOS DE SUJOS - CHUPETA

Local: Rua Cuiabá, em frente ao Espaço Art’Izu

Horário da Concentração: 18h - Horário da Descida: 22h

Dia 09 de fevereiro (sexta-feira)

DESCIDA DOS BLOCOS DE SUJOS – CIBALENA

Concentração: Rua Frei Mariano esquina com a Rua Joaquim Murtinho - Descida: 22h30

BLOCO INDEPENDENTE – SEM LIMITE NA FOLIA

Concentração: Rua Dom Cuiabá nº 382 - Ygarapé

Horário da Concentração: 22h - Horário da Descida: 2h30

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 23h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 01h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 03h

Dia 10 de fevereiro (sábado)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral - Horário: 12h

Carnaval de Albuquerque

Local: Centro Comunitário - Horário: 20h

Desfile de blocos

Local: Passarela do Samba - Horário: 20h

Flor de Abacate

Águia da Vila

Afro Samba Reggae

Os Intocáveis

Bola Preta

Nação Zumbi

Oliveira Somos Nós

Clube dos Sem

Arthur Marinho

Praia, Bola e Cerveja

Vitória Régia



Bloco Independe

Local: Esplanada da NOB – Concentração: 23h30

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 02h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 03h30



Dia 11 de fevereiro (domingo)

RODA DE SAMBA

Local: Porto Geral - Horário: 12h

Balé infantil

Local: Jardim da Independência - Horário: 17h

Desfile

Local: Passarela do Samba - Horário: 20h

GRES Marquês de Sapucaí.

GRES Mocidade Independente da Nova Corumbá.

GRES Caprichosos de Corumbá.

GRES Acadêmicos do Pantanal.

GRES A Pesada.



Bloco Independente

Local: Esplanada da NOB - Concentração: 23h30

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 02h

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 03h30

Dia 12 de fevereiro (segunda-feira)

Roda de Samba

Local: Porto Geral - Horário: 12h

Desfile das Escolas de Samba

Local: Passarela do Samba - Horário: 20h

GRES Imperatriz Corumbaense.

GRES Unidos daVila Mamona.

GRESUnidos da Major Gama.

GRES Estação Primeira do Pantanal.

GRESImpério do Morro.



Bloco Tardezinha dos Amigos

Local: Esplanada da NOB - Concentração: 23h30

Show local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 02h

Show Local

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 03h30

Dia 13 de fevereiro (terça-feira)

Roda de Samba

Local: Porto Geral - Horário: 12h

Baile Infantil

Local: Jardim da Independência - Horário: 17h

Desfile Cultural

Local: Passarela do Samba - Horário: 20h

Desfile de Corso (carros antigos)

Desfile de Fuscas

Bonecões

Corte de Momo

Ala das Pastoras

Ala dos Marinheiros

Bloco do Frevo

Cordões Carnavalescos: Cinelândia / Paraíso dos Foliões / Flor de Corumbá / Cravo Vermelho.

Escola de Samba Mirim - Corumbá do Amanhã

Apresentação Cultural dos Comparsas Boliviano.

Desfile do Bloco dos Palhaços.



BLOCO INDEPENDENTE AFOGA O GANSO

Local: Esplanada da NOB - Concentração: 23h30

SHOW NACIONAL

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 23h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 01h

SHOW LOCAL

Local: Praça Generoso Ponce - Horário: 03h

Dia 22 de fevereiro (quarta-feira)

APURAÇÃO DOS DESFILES

Local: Passarela do Samba - Horário: 16h

Cordões Carnavalescos

Blocos Oficiais – LIBLOCC

Escolas de Samba – LIESCO