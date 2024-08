Programa Tecnova: UEMS promove oportunidade de apoio a Startups e negócios

Evento nesta terça-feira / Divulgação

Nesta terça-feira, 6, às 19h00, o auditório daUEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) sediará uma importante apresentação sobre o Programa Tecnova 3 MS. O evento, voltado para empreendedores e startups da região, visa fornecer informações detalhadas sobre as oportunidades de financiamento e apoio para projetos inovadores.

O Tecnova 3 MS, com um orçamento de mais de R$ 15 milhões, é uma iniciativa coordenada pela FUNDECT (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul), em parceria com a SEMADESC (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia) e a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos). O programa conta ainda com o apoio do SEBRAE/MS, Startup SESI FIEMS e SENAC/MS. O objetivo do programa é promover o desenvolvimento de produtos, serviços e processos tecnológicos inovadores, oferecendo recursos financeiros e suporte técnico. Durante o evento, serão apresentadas as diretrizes do programa, o processo de inscrição e os critérios para a obtenção do financiamento.

A participação é gratuita e aberta ao público, sendo recomendada para empresários, startups e interessados em inovação tecnológica. Para mais informações sobre o Programa Tecnova 3 MS, compareça ao evento no auditório da UEMS.