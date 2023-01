Promessa do sertanejo de MS, Kaio e Gabriel se apresentam no Festival de Pesca Esportiva

Promessa o sertanejo sul-mato-grossense, a dupla Kaio e Gabriel está confirmada para a abertura oficial do FIPEC (Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá) 2023. Os cantores sobem ao palco, montado no Porto Geral, na noite de 3 de fevereiro.

Kaio e Gabriel lançaram em 2022 o DVD ‘Bora Viver’, com três faixas inéditas que imediatamente se destacaram no cenário regional: ‘Gol Preto’, ‘Falha’ e ‘Seu Direito’. Para a FIPEC 2023, a dupla promete animar a festa também com alguns dos grandes sucessos do sertanejo brasileiro.

O FIPEC 2023 é realizado pela Prefeitura de Corumbá e a pela ACERT Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo), em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Festival de pesca

Na pesca embarcada, agendada para o dia 5 de fevereiro, são 350 vagas e o valor por equipe custa R$ 350. Os inscritos recebem um kit contendo uma ecobag para a equipe; uma camiseta manga longa UV para cada participante; um boné para cada participante; dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe; e uma régua para medir peixe.

Já na categoria infanto-juvenil, de 06 a 17 anos, são 1500 vagas e a inscrição custa R$ 20,00. A modalidade será disputada no sábado, dia 4. Todos os inscritos ganham uma camiseta manga longa UV e um boné. As inscrições terminam no dia 31 de janeiro ou quando forem preenchidas todas as vagas estabelecidas pelo regulamento.

O FIPEC 2023 tem o apoio cultural da Ala Telecom ,Yamaha, K&D, Unipav, Agesa, Gazin, MCR – Mineração, Atacadista Mega, Rede Faleiros Postos e Serviços, 3A Mineração,Mpp (4B), Grupo Janjão, Casa de Carne Dom Aquino, Tentação, Dolce Café, Santo Onofre, E&M Serviços, Oficina Dois Irmãos, Moinho Real, Allex Della, Elinho Júnior, Samyr Qualhada.