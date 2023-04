Quem será? Bodoquena faz suspense para atração de aniversário de 43 anos

Imagem de suspenso com dica da atração / (Foto: Divulgação)

A Prefeitura de Bodoquena divulgou em suas redes uma imagem com dica sobre a primeira atração da festa de comemoração dos 43 anos de criação do município. O morador que acertar pode ser premido.

Ainda é um suspense, entretanto, ao que indica a imagem se trata de uma dupla sertaneja. O primeiro a acertar e marcar 3 amigos na publicação, além de aproveitar uma noite de muita música boa no show, será premiado com uma diária com direito a acompanhante no Eco Serrana Park.

O cronograma conta com a primeira festa do Baile do Trabalhador, no dia 1° de maio.

Alguém arrisca um palpite?