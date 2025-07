Ralf é destaque da EXPOAQUI 2025 com show solo inédito em Aquidauana

Divulgação

O evento acontece de 14 a 17 de agosto, com entrada gratuita todos os dias, e reúne uma programação completa com rodeio profissional, feira agropecuária, leilões, gastronomia regional e grandes nomes da música nacional.

A cidade de Aquidauana se prepara para viver dias de festa, tradição e música sertaneja com a chegada da EXPOAQUI 2025, considerada a maior festa agropecuária do Pantanal.

O destaque da programação musical do sábado, 16 de agosto, é o cantor Ralf, conhecido como uma das melhores primeiras vozes da história da música sertaneja. Em carreira solo desde 2021, após o encerramento da icônica dupla Chrystian & Ralf, o artista leva aos palcos sua potência vocal inconfundível e um repertório que marcou gerações.

Ralf promete emocionar o público com sucessos que eternizaram a dupla, como "Nova York", "Saudade", "Chora Peito" e "Cheiro de Shampoo", além de novidades da carreira solo.

Aquidauana será uma das paradas dessa nova fase do cantor, que recentemente realizou uma turnê nos Estados Unidos levando a nostalgia da música raiz para os fãs brasileiros no exterior.

Além de Ralf, a grade da EXPOAQUI 2025 conta ainda com:

14 de agosto (quinta-feira) – Jads & Jadson

15 de agosto (sexta-feira) – Zé Henrique & Gabriel

17 de agosto (domingo) – João Bosco & Vinícius

O rodeio também será uma das grandes atrações, reunindo os melhores competidores do país em busca de uma vaga na final de Barretos, um dos eventos mais prestigiados do segmento.

Durante os quatro dias de festa, o público poderá visitar os estandes da feira agropecuária, conferir leilões de gado, participar de palestras técnicas e aproveitar o melhor da cultura pantaneira.

A EXPOAQUI 2025 é uma realização do Sindicato Rural de Aquidauana, com apoio da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

Se você é fã da verdadeira música sertaneja e da tradição do campo, Aquidauana é o seu destino em agosto.

