Reunião técnica discute ações do Festival de Verão 2025

Nesta quarta-feira (12) a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) ligada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), realizou uma reunião técnica com os parceiros do Festival de Verão que acontecerá no dia 9 de março no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande.

O evento, que já se consolidou como um dos principais no calendário de esportes e lazer do estado, reunirá atividades físicas, esportes de participação e atrações culturais ao ar livre, prometendo diversão para todos os públicos.

Entre as atrações previstas para este ano estão: yoga, capoeira, muay thai, jiu-jitsu, malabarismo, canoagem, arco e flecha, fitdance, kung-fu, grupos de corrida, pipa, skate e crossfit. Novas modalidades foram inseridas na programação, entre elas: hitbox, wrestling, escalada, tirolesa, yoga para crianças. Além disso, a atração musical do festival será por conta de Robertinho Menezes, agora em carreira solo, mas consagrado pelo seu trabalho no grupo Feitiço Moleque.

A reunião com os parceiros envolvidos na organização do evento aconteceu no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, com o intuito de assegurar a qualidade e o bom andamento do festival. Na ocasião, foram apresentados os detalhes da organização, as atividades previstas e um croqui com a disposição dos espaços destinados a cada parceiro.

O diretor de Políticas Públicas de Vivência Esportiva, Carlos Alberto Nabham, ressalta a importância da parceria com várias instituições para que o festival atenda o público com diversas atividades. “Esse é o terceiro Festival de Verão que nós organizamos e já é uma sequência dos anteriores e a nossa intenção é melhorar e aprimorar cada vez mais. Esse ano já estamos com 32 atividades de lazer e cultura para a população, contando com a parceria de várias instituições”, frisa.

“O Festival de Verão é a abertura do nosso calendário de atividades esportivas da Fundesporte. Nós temos o objetivo de promover atividades físicas variadas para que a população sul-mato-grossense possa conhecer novas modalidades”, acrescentou o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Uma das novidades deste ano é o hitbox, Geni Cordeiro, 45 anos, é coordenadora da modalidade e explica como ela será inserida no Festival de Verão.

“Atualmente nós temos 65 mulheres, porque começamos recentemente. Toda quinta-feira nós fazemos um projeto social gratuito, para atender as mulheres que não têm condições de pagar academia. Sabemos que apenas um dia, ainda é pouco, mas é um começo. O hitbox, é um treino, não é dança, a gente confunde pelo fato da música. Mas é um treino ritmado, exercício no ritmo da música, de alta intensidade. Os benefícios são: eliminar gordura, ganho de massa muscular, definição muscular, resistência, além de ser um treino divertido”.

*As informações são do site do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul