Sábado com as relíquias da discoteca, danceterias e rock grunge do Nirvana

Às 19h30 a Banda Neurock abriu seu show com rock nacional da melhor qualidade: “Pro Dia Nascer Feliz”, do eterno poeta Cazuza. Na segunda, mostraram o objetivo no show, com Rock and roll all nite (Rock an roll a noite toda), da banda norte-americana Kiss.

As três bandas da terceira noite do 9º Encontro de Relíquias de Aquidauana, mostraram os embalos de sábado a noite. vivenciados na época de ouro das discotecas, danceterias e, depois, das boates dançantes nas décadas de 70, 80, 90 e 2000. Somado a este saudosismo, o implacável rock grunge da irreverente Banda Nirvana Tributo Brasil.

E confirmaram a decisão de tocar rock em terra de sertanejos, com a terceira música: “Minha vida é Rock and roll”, sucesso da banda Made in Brazil. Convidaram o público a ser sedado, com I Wanna be Sedated, sugerindo anarquia no Reino Unido, com “Anasrch in The UK”.

Na décima música já estavam moralistas, dizendo ao público que “É Proibido Fumar”, música lançada por Roberto e Erasmo Carlos, em 1964. E o público continuou dançando rock nacional com “Robocop Gay”, “Vira Vira”, “Te Levar” e “A Sua maneira”.

Aí veio o repertório internacional, não menos dançante, com Born to be wild (Nascido pra ser selvagem), Paranoid; de Black Sabbath; Evenflow (fluxo uniforme), lançada em 1992, pela banda Pearl Jam; e o público cantou junto “It’s may life” (É a minha vida), da banda Bon Jovi.

Chegaram na música de número 29 com as dançantes brasileiras mais populares: Carla, Natasha, Ana Julia, Mulher de Fases e Radio Pirata. A estas alturas, o público já estava no apse do delírio e foi quando todos sentiram que “tudo que é bom dura pouco”.

A Neurock emplacou duas saideiras: Seven Nation Army (Exército das Sete Nações), da banda americana The Whit Stripes, lançada em 2023; e Psycho Killer, de Talking Heads. O vocalista, Carlos Police, explicou o nome da banda: “neu de neurônios e rock, pra mexer com os neurônios mesmo”. Aliás, o guitarrista, Gustavo Schutz, é Médico Neurologista. A banda tem também, Daniel na guitarra e John, na bateria.



V12: potência rítmica comparada a motor 12 cilíndros

E assim foi com a segunda banda: das 22h à meia-noite. A V12 nasceu como trio, em 2016, e, agora, 9 anos depois, cresceu tanto a ponto de ter a letra V no nome, referente a motor V12, doze cilíndros mesmo.

A Banda V12, começou convidando a todos para perder o controle com a música Lose Control, de Teddy Swims. e, já na segunda música, Never Tear Us Apart, deu a certeza de nunca se separar do público.

Com a repetição do refrão da terceira música, Purple Rain, evocaram uma imagem poderosa e quase espiritual, sugerindo uma experiência catártica. E aí viajaram no tempo até 1885, com a música Everybody Wants (Todo mundo quer), de Tears for Fears.



E assim fizeram um show com 17 músicas bem trabalhadas, passando por I Want Break Free, da Banda Queem; A Litle Respect, da Ereasure; The Best, de Tina Turner; Your Love, de The Outfield, também de 85. A galera não parava de dançar.

A V12 é composta por John- Vocal, Dody San- Baixo, Evandro Vaz- Guitarra, Don Don- Bateria, Denis Subtil- Teclado, Ricardo Lauro- Sax, com Paulo Colucci- Técnico de áudio. Os jovens, conhecendo as músicas e os “flashbakeiros” se deliciando com a volta ao passado.

Banda Nirvana Tributo Brasil provou sua comsagração em ter título de maior tributo do mundo ao Nirvana (Foto João Éric)

Nirvana mostrou a irreverência do estilo Grunge

À meia-noite, a banda Nirvana Tributo Brasil, subiu ao palco, com o gênero Grunge (subgênero do rock alternativo que surgiu no final dos anos 80, em Seattle). “Fazemos o grunge cru e visceral, que mistura a energia bruta do punk com a melancolia do rock alternativo, marcado por guitarras distorcidas, dinâmica intensa e letras existenciais”, explica o vocalista Juninho Marques.

Ele e Sérgio Renato Ramos, no baixo; e Denis Garcia, na bateria, abriram o show com “Aneurysm” (Aneurisma) e “About a Girl” (Sobre Garota). Na terceira música, a banda mostrou toda irreverência e audácia do rock da Banda Nirvana internacional, com a música Rape Me e convidou o público a curtir o show como estiver, com a música “Come as You Are” (Venha como estiver).

Na nona música, Smells like teen spirit (Cheira a espírito Adolescente), a banda constou verdadeira interatividade com o público. No total, foram 20 músicas que mostraram, tecnicamente, uma réplica da Nirvana norte-americana, que nasceu em Aberdeean, Whashington.

Afinal, a Banda Nirvana Tributo Brasil, ganhou no ano passado e este ano também, o título de tributo mundial da Nirvana, com mais de 12 mil votos, superando uma banda da Espanha, na final.

No final, cantaram Territorial Pissings (urinar territorialmente), com uma boa mensagem na letra: “Vamos lá, pessoal! Sorriam para seu irmão; todos se unam, tentem amar uns aos outros. Agora”. E encerraram com Lithiun, música que utiliza o elemento químico lítio como metáfora para a busca por estabilidade emocional e a tentativa de lidar com altos e baixos da vida.