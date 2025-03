Sambatrio fecha Carnaval em Aquidauana

Carnaval em Aquidauana / Prefeitura



A cidade de Aquidauana se prepara para encerrar as festividades do Carnaval de uma maneira especial. No dia 7 de março, a Praça da Igreja Matriz será palco da Feira de Arte e Cultura, que promete proporcionar uma tarde repleta de lazer, arte e diversão para toda a família.

A partir das 17h30, os moradores e visitantes poderão apreciar uma programação diversificada, com foco na valorização da cultura local. Entre as atrações, destaca-se a apresentação do grupo Sambatrio, que será responsável por encerrar as festividades com muito samba e alegria.