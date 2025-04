Sapicuá Pantaneiro promove roda de conversa e espetáculo gratuito em Aquidauana

Oficina de tecelagem faz parte do projeto cultural Sapicuá Pantaneiro / Divulgação

O grupo Sapicuá Pantaneiro realiza, no dia 3 de maio, duas atividades culturais gratuitas em Aquidauana. As ações fazem parte do projeto De Ponto a Ponto e são voltadas para toda a família.

Pela manhã, às 9h, será realizada a roda de conversa “Intercâmbio – Vivência em Circo e Teatro”. À tarde, às 16h, o grupo apresenta o espetáculo O Grandioso Mini Cimquim nas Arábias.

As atividades acontecem no espaço do Sapicuá Pantaneiro, localizado na Rua Antônio Graça, após a Estrada Boiadeira. O projeto é realizado com apoio de recursos da Lei Paulo Gustavo.

