Show do grupo Eco do Pantanal encerra comemorações de aniversário de Bodoquena

Festa com entrada franca / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Bodoquena anunciou nesta terça-feira, 19, a novidade na apresentação do grupo Eco do Pantanal para encerrar as comemorações de aniversário de 43 anos de fundação da cidade.

A festa começa às 19h, na Feira do Produtor, no próximo sábado, 27. Os sertanejos Julio Almeira & Moacir, Érix Santos & Bonato, Douglas Souza e Balanço Pantaneiro também animam o evento. A entrada é franca.