Showtec impulsiona o MS para o cenário mundial do agronegócio

Entrada da 26º Showtec em Maracaju / Ronald Regis / O Pantaneiro

O Showtec, que movimenta economicamente a cidade de Maracaju, o Estado de Mato Grosso do Sul e, consequentemente, o Brasil acontece na cidade de Maracaju, nos dias 23, 24 e 25 de maio. Trata-se de uma feira de proporções e propostas empreendedoras para o setor agronegócio, que tem como missão maior, apresentar e comercializar tecnologias de ponta para o campo, além de proporcionar ao produtor rural novos conhecimentos por meio de uma programação técnica rica em palestras e exposições de novos materiais, e seguras possibilidades.

Showtec apresenta tudo que o mercado precisa para um resultado cada vez mais promissor como prevê a economia

Conforme projeção do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento o VPB (Valor Bruto da Produção) de Mato Grosso do Sul será recorde nesse ano. Os dados constam na Carta de Conjuntura da Agropecuária, elaborada pela Assessoria de Economia e Estatística da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação). A soma de todas as vendas dos produtos agrícolas realizadas no Estado em 2023 deve atingir R$ 55,78 bilhões, um aumento de 13,49% em comparação com o apurado no ano passado.

Os dados da produção do milho usado pela Assessoria de Economia e Estatística para elaborar a Carta de Conjuntura da Agropecuária são do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Cabe destacar que o Projeto SIGA (Sistema Integrado de Informações Agropecuárias), mantido em parceria pela Semadesc, Aprosoja e Famasul, projeta uma produção maior para o milho nesse ano, de 11,2 milhões de toneladas.

Atenta as condições do mercado e as necessidades dos produtores, a Showtec vem para acompanhar e ajudar a ratificar essas expectativas. Através dessa feira, o produtor poderá obter informações importantes para o planejamento de sua safra, porém a difusão de tecnologias continua sendo a principal missão do evento, para apoiar o expressivo crescimento da área cultivada em Mato Grosso do Sul. A feira, que conta com a parceria de diversas instituições, oferece ao público apresentações de variedades de soja e milho, além de estratégias de formação de boas coberturas em sistemas de cultivos integrados.

A feira, que por meio de profissionais e pesquisadores, incentiva a pesquisa no segmento agrícola, ao longo do ano, até sua próxima edição, onde chega para apresentar novos processo e descobertas, busca incessante e cientificamente desenvolver soluções e caminhos seguros para o campo. As propostas que se apresentavam para o setor no início desse século, pode não ser mais, exclusivamente, a mesma a ser aplicada.

O setor do agro em função de condições climáticas precisa se adequar a essas mudanças e novas realidades no campo que refletem na terra, no clima e a showtec vem apresentar sempre produtos, tecnológicos, como máquinas ou processos de cultivo e combate a pragas modernos e seguros para o investimento visando sempre um lucro garantido por uma exportação de qualidade, fortalecendo esse setor econômico.

Além das grandes, suntuosas e modernas máquinas para trabalhar no campo agilizando todo o processo, drones também são apresentados e ofertados como soluções práticas, modernas eficazes econômicas no combate das pragas.