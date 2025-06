Sidrolândia realiza Festival de Inverno com música e gastronomia

1° dia de Festival de Inverno de Turismo Rural, na Estância Talismã / Arquivo/ Caminho dos Ipes

Neste fim de semana, a zona rural de Sidrolândia será palco do Festival de Inverno do Turismo Rural “Caminhos dos Ipês”, um evento que celebra a cultura regional com música ao vivo, gastronomia típica e o acolhimento do campo. A programação, marcada para este sábado (7), a partir das 17h,.

O festival oferece uma experiência sensorial em meio à natureza, com destaque para o compartilhamento de caldos, sopas e queijos artesanais em torno da fogueira, elementos que reforçam o espírito de confraternização e acolhimento característicos do evento.

A grande atração da noite será o Grupo Atração Baileira, conhecido por seu repertório dançante e forte identidade sul-mato-grossense. O grupo levará ao público músicas típicas da região, reforçando o compromisso do festival em valorizar as tradições locais.

Além da música e da culinária, o cenário natural dos ipês floridos cria a atmosfera ideal para o encontro entre campo, cultura e turismo. O evento busca estimular o turismo rural e fortalecer os pequenos produtores, artesãos e artistas locais.

