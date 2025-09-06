Sul-mato-grossense Ana Castela canta Hino Nacional na abertura da NFL em SP

O talento da artista sul-mato-grossense foi destacado por fãs e pela mídia presente, reforçando o orgulho local
Reprodução / Redes sociais
A cantora Ana Castela, natural de Mato Grosso do Sul, abriu a noite desta sexta-feira (5), às 21h, na Neo Química Arena, em São Paulo, interpretando o Hino Nacional Brasileiro antes do duelo entre Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers.
Em um momento marcante para a NFL no Brasil, Ana iniciou a execução com o som de um berrante, levando o público a cantar em coro e transformando a cerimônia de abertura em um ato coletivo de celebração. O talento da artista sul-mato-grossense foi destacado por fãs e pela mídia presente, reforçando o orgulho local.
A cerimônia também contou com Kamasi Washington, que interpretou o hino dos Estados Unidos no saxofone, e o show do intervalo ficou por conta da estrela global Karol G, evidenciando a aposta da liga em atrações de forte apelo latino para dialogar com o público brasileiro e internacional.
O jogo marcou a abertura da temporada internacional da NFL no Brasil e a segunda partida de temporada regular realizada no país. Em campo, os Chargers venceram por 27 a 21, em uma noite de casa cheia e clima de evento global.
