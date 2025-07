Talles & Rafael trazem a Resenha dos Gordinhos para a FECIR 2025

Reprodução Redes Sociais

Misturando sertanejo universitário, modões, forró e muito bom humor, Talles & Rafael transformam o palco em um verdadeiro encontro entre amigos, com músicas animadas, brincadeiras com o público e aquele clima descontraído típico das festas do interior.

"É uma alegria enorme fazer parte dessa festa linda em Miranda. A gente preparou um show especial, cheio de energia, e esperamos todo mundo pra cantar, dançar e dar boas risadas com a gente", comentou Talles em um vídeo nas redes sociais.

A apresentação da dupla encerra a primeira noite da FECIR 2025, que comemora os 247 anos de Miranda com uma programação que segue até o dia 15 de julho, reunindo grandes nomes da música e valorizando a cultura pantaneira. A entrada é gratuita, e o evento conta com praça de alimentação, feira de artesanato, atrações culturais e segurança reforçada.

A FECIR é uma realização da Prefeitura Municipal de Miranda, com apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, da SETESCC e do Governo do Estado.

