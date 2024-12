TCE prestigia lançamento de livro científico sobre direitos das mulheres

Mary Vasques

Na noite de terça-feira, 3 de dezembro, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul participou do lançamento do livro que reúne as discussões do I Encontro Científico, realizado durante o 2º Congresso Nacional e Estadual de Mulheres pela Paridade (Compar). Como uma das instituições integrantes do Fórum Permanente pela Paridade Institucional e Políticas das Mulheres, o TCE-MS reforça o compromisso com o avanço dos direitos das mulheres e o fortalecimento de ações voltadas à inclusão e paridade de gênero.

A publicação, composta por 11 artigos, traz reflexões e pesquisas sobre os desafios enfrentados pelas mulheres no âmbito dos direitos humanos e das políticas de inclusão, abordando temas referentes às áreas do direito, psicologia e serviço social.

“O lançamento da publicação científica de hoje é o coroamento do 2º Congresso, realizado em junho deste ano. Os artigos foram submetidos à análise, aprovados, e hoje está aqui o produto final coordenado pela Comissão Científica do Fórum, com o relevante apoio da Faculdade Insted, e conta com o apoio das instituições integrantes do Fórum permanente, como o Tribunal de Contas. E o objetivo do Fórum é atingirmos o quanto antes a necessária paridade”, destacou a subsecretária da Semu e coordenadora do Fórum, Carla Stephanini.

Os artigos refletem a necessidade de unir diferentes campos do conhecimento para compreender a complexidade das desigualdades de gênero. A publicação destaca a violência contra as mulheres, a luta por equidade no mercado de trabalho, promoção da igualdade de gênero na Constituição, justiça reprodutiva e o papel das políticas públicas na promoção de uma sociedade mais justa.

Para a vice-presidente nacional da ANAPE, procuradora do Estado, Fabíola Marquetti, a segunda edição do COMPAR foi marcada pelo valor acadêmico. “Recebemos inúmeros artigos que passaram por uma seleção por professores gabaritados. Esse livro traz teses trabalhando a importância da defesa dos direitos das mulheres, a importância da paridade para a sociedade, para o desenvolvimento social e econômico da nossa população e do nosso País”.

As dez autoras e um autor, oriundos de diversos programas de pós-graduação do Brasil, ampliam a discussão sobre os direitos humanos das mulheres, explorando soluções inovadoras e aplicáveis no cotidiano. A transdisciplinaridade é um dos eixos centrais da obra, evidenciando a importância de integrar diferentes saberes para propor caminhos transformadores.

Como membro do Fórum, o TCE-MS desempenha um papel ativo na promoção de debates e ações voltadas à inclusão. A presença da instituição no evento destaca o compromisso de fomentar discussões que promovam mudanças estruturais e efetivas, especialmente no que diz respeito à inclusão nas instâncias de poder e à formulação de políticas públicas que atendam às demandas femininas.

“O Tribunal de Contas está muito feliz de ser um dos integrantes do Fórum e o nosso presidente, conselheiro Jerson Domingos, sempre apoiou a causa e o Congresso de forma incontestável. A divulgação deste livro vai ficar para a história, registrado para as futuras gerações. Além de todas as discussões que foram importantes e os artigos, a pesquisa científica fica como legado para as futuras gerações”, declarou a titular da Corte de Contas no Fórum, conselheira substituta Patrícia Sarmento.