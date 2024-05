Comandante do 7º BPM participa do 8º Encontro de Relíquias com seu Fiat 147

Tenente-coronel Carlos Magno / Deivid Weslley/Jornal O Pantaneiro

Na primeira noite do 8º Encontro de Relíquias, o Tenente-coronel Carlos Magno, comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, esteve presente com seu Fiat 147 de 1982. O veículo, de placa preta, é vinculado ao Clube de Carros Antigos de Ponta Porã e chamou a atenção dos visitantes pela sua originalidade e estado de conservação.

Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, o comandante compartilhou a história por trás de sua relíquia. "Eu trouxe para expor o meu 147, ele já tem algum tempo comigo, ele rememora a época da infância. Meu pai tinha um parecido com esse, a gente viajava nele. Acabei encontrando um igual e mantenho a originalidade", revelou Carlos Magno, destacando a importância emocional do veículo para ele.

Fiat 1981 - Foto: Deivid Weslley/Jornal O Pantaneiro

O Encontro de Relíquias, que acontece na Avenida Pantaneta, é um evento gratuito e tem atraído entusiastas de carros antigos de todo o Estado. Além de proporcionar momentos nostálgicos, o evento oferece uma variedade de atrações, incluindo shows, parque de diversões e uma praça de alimentação e artesanato, garantindo uma experiência inesquecível para os visitantes.