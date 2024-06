Trio Parcae se une a Brasil Opus Música para apresentação na Praça da Liberdade

Praça da Liberdade de Bonito / Divulgação

O trio francês Parcae, composto por uma mezzo-soprano e duas sopranos, Elise Gueroult, Léa Sirera e Fiona Fauchois, explora a influência da música medieval na tradição europeia e se apresenta na Praça da Liberdade, em Bonito, neste sábado, 22, às 19h.

Conforme a prefeitura, o objetivo é resgatar figuras esquecidas pela história e reinterpretar um repertório distante, trazendo-o para o presente com elementos contemporâneos. Eles se unem ao Brasil Opus Música, liderado pelo renomado maestro e violonista Eduardo Martinelli, conhecido por seu trabalho inovador que destaca a riqueza musical do Brasil e do Pantanal.

O Brasil Opus Música é composto por músicos com vasta experiência internacional, tendo colaborado com artistas de diversos países. É uma celebração da diversidade musical do Brasil e das tradições sul-americanas.

Essa colaboração única entre o Trio Parcae e o Brasil Opus Música promete uma experiência musical envolvente, combinando a tradição europeia com a vibrante sonoridade sul-americana. Após se conhecerem durante uma turnê do Brasil Opus Música em Barcelona, esses talentosos músicos descobriram uma conexão artística especial entre seus estilos.

Ao se unirem, esses grupos buscam criar um diálogo entre culturas e épocas distintas, misturando a profundidade histórica das canções medievais com a exuberância e ritmo da música brasileira. O resultado é um espetáculo que transcende fronteiras, apresentando arranjos inovadores onde as vozes femininas do Trio Parcae encontram as harmonias e melodias cativantes do Brasil Opus Música. Juntos, eles reinterpretam clássicos das duas tradições e criam novas composições que refletem essa parceria única.

O público pode esperar uma apresentação cheia de surpresas, onde a elegância do canto medieval europeu se mescla com a energia contagiante da música sul-americana, proporcionando uma experiência sonora inesquecível e rica em emoções.