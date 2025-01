V Acampabisa de Férias: Um encontro repleto de amor, alegria e união

Divulgação

Ontem começou mais uma edição mágica do Acampabisa de Férias, e o clima de conexão e felicidade já tomou conta do quintal da família Felicina Paulo.

O evento, que segue até amanhã, quando será encerrado com um almoço especial, celebra sua quinta edição de maneira ainda mais emocionante.

Este ano, cerca de 80 crianças, incluindo netos e bisnetos da querida anciã Terena Felicina Paulo, se reuniram vindas de várias partes do Brasil, como Rondônia, Canarana, Sidrolândia, Campo Grande e Dourados.

Também estão presentes crianças colombianas, trazendo ainda mais cor e diversidade ao evento. Já no primeiro dia, o espaço transbordava sorrisos e vozes felizes, com 50 crianças ansiosas por viver momentos que ficarão guardados no coração.

O Acampabisa nasceu em 2020 com um propósito nobre: oferecer às crianças um refúgio de amor, aprendizado e diversão, longe das distrações das telas. O que começou como um simples encontro familiar, com sobrinhos e vizinhos, rapidamente se transformou em uma tradição anual que transcende fronteiras e une gerações.

Durante os três dias de programação, as crianças se envolvem em atividades que vão muito além da diversão. Elas mergulham em momentos de conexão com a natureza, vivenciam dinâmicas bíblicas, participam de esportes e brincadeiras, e aprendem valores que carregam para a vida inteira. Este ano, o acampamento ganhou ainda mais brilho com a diversidade cultural proporcionada pela presença de participantes de diferentes regiões e países.

“Nossa missão sempre foi criar um ambiente cheio de acolhimento e propósito, onde as crianças possam viver experiências transformadoras, se afastando do mundo digital e se aproximando umas das outras e de Deus”, compartilha Ana Carina Paulo, a idealizadora dessa iniciativa tão especial.

O Acampabisa de Férias tem sido muito mais do que um evento. Ele é um espaço onde memórias preciosas são construídas, onde famílias se encontram e onde crianças aprendem sobre amor, respeito e solidariedade. Tudo isso só é possível graças ao coração generoso de voluntários e doadores, que tornam esse sonho uma realidade ano após ano.

Nesta quinta edição, o sucesso já é evidente. Sorrisos, abraços e histórias inesquecíveis preenchem cada canto do quintal da anciã da família, Felicina Paulo, transformando-o em um verdadeiro cenário de alegria e aprendizado.

