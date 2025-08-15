Acessibilidade

15 de Agosto de 2025 • 11:26

Vanessa da Mata se apresenta em Campo Grande no MS ao Vivo

Uma novidade desta edição será a presença de intérprete de Libras surda no palco

Redação

Publicado em 15/08/2025 às 07:44

Divulgação

Campo Grande recebe no próximo domingo (17), a partir das 17h, mais uma edição do projeto MS ao Vivo, desta vez com a participação da cantora mato-grossense Vanessa da Mata, um dos grandes nomes da MPB. O show será realizado no Parque das Nações Indígenas e contará com abertura do multi-instrumentista e compositor sul-mato-grossense Kalélo. A entrada é gratuita.

O evento é promovido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura e da Fundação de Cultura, em parceria com o Sesc-MS.

Uma novidade desta edição será a presença de intérprete de Libras surda no palco. Alessandra Daniel fará a interpretação durante todo o show, com apoio de outros dois intérpretes ouvintes, em um formato chamado “tradução de espelho”, que garante mais inclusão ao público com deficiência auditiva.

Novo show e turnê

Vanessa da Mata apresenta o espetáculo Todas Elas, que marca uma nova fase da carreira e traz músicas inéditas e sucessos consagrados. O show tem direção de Jorge Farjalla e já passou por outras capitais brasileiras.

O primeiro single do novo álbum, “Esperança”, já está disponível nas plataformas digitais e traz uma mensagem de autoconhecimento e amor-próprio. A artista destaca que o trabalho é um convite à reflexão sobre a expansão do amor e a valorização da própria existência.

Abertura com Kalélo

Natural de Campo Grande, Kalélo é multi-instrumentista, compositor e uma das vozes em ascensão na cena musical do estado. Com influências que vão da música popular brasileira ao rock e ritmos latinos, o artista apresenta o show Verso e o Avesso, que reúne canções autorais e releituras.

Kalélo já integrou a banda Projeto Kzulo e participou de festivais importantes, como o Festival de Inverno de Bonito e o Festival América do Sul Pantanal. Sua apresentação no MS ao Vivo terá participações especiais e promete homenagens à sua trajetória artística.

O MS ao Vivo integra uma programação contínua de valorização da cultura e da música no Mato Grosso do Sul, reunindo artistas locais e nacionais em apresentações abertas ao público.

Cidades

Aquidauana enfrenta calor de até 36°C e baixa umidade até segunda-feira

A umidade relativa do ar segue baixa, entre 8% e 20%, patamar considerado de alerta pela Organização Mundial da Saúde

Polícia

Padrasto é preso por estupro de criança de 7 anos em Campo Grande

Crimes foram cometidos por dois anos

