31 de Outubro de 2025 • 16:51

Evento

Violada em Aquidauana traz Patrícia e Adriana neste sábado

Duplas locais como Fred e Victor e Brendo e Vinicius também se apresentam no Clube Arpa

Redação

Publicado em 31/10/2025 às 15:59

A dupla sul-mato-grossense é conhecida pelos sucessos sertanejos / Redes sociais

A Violada de Aquidauana acontece neste sábado, 1º de novembro, no Clube Arpa, com Patrícia e Adriana como atração principal. O evento reúne nomes conhecidos da região, como Fred e Victor, Brendo e Vinicius e Raffa e Raun.

A dupla sul-mato-grossense é conhecida pelos sucessos sertanejos “Aprendi a Esperar” e “Te Esquecer é Impossível”.

