Violada em Aquidauana traz Patrícia e Adriana neste sábado

Duplas locais como Fred e Victor e Brendo e Vinicius também se apresentam no Clube Arpa
A dupla sul-mato-grossense é conhecida pelos sucessos sertanejos / Redes sociais
A Violada de Aquidauana acontece neste sábado, 1º de novembro, no Clube Arpa, com Patrícia e Adriana como atração principal. O evento reúne nomes conhecidos da região, como Fred e Victor, Brendo e Vinicius e Raffa e Raun.
A dupla sul-mato-grossense é conhecida pelos sucessos sertanejos “Aprendi a Esperar” e “Te Esquecer é Impossível”.
Solidariedade
Prefeitura promove ações em escolas com alegria, integração e sorrisos
Cidades
Encontro em Miranda discutiu identificação e uso correto de equipamentos nas TIs Cachoeirinha e Lalima
Economia
A maior variação encontrada foi no crisântemo pequeno
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS