Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 17:34

Buscar

Últimas notícias
X

Moção

Policiais que impediram suicídio recebem Moção de Congratulação de Felipe Orro

Rhobson ADM

Publicado em 17/04/2019 às 16:00

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

 

O deputado estadual Felipe Orro (PSDB) apresentou Moção de Congratulação por ato de bravura às policiais militares Rosemeire Oliveira Oshiro Alves e Maria Rozangela Gonçalves Martins, que no dia 28 de março evitaram o suicídio de um cidadão que pretendia se jogar de uma ponte sobre o rio Aquidauana.

Segundo o registro de ocorrência, o fato ocorreu na Ponte Antônio Trindade, popularmente chamada de “Ponte Nova”, que liga os municípios de Aquidauana e Anastácio. A cabo Rosemeire e a cabo Rozângela retornavam de um evento promovido pela Polícia Militar e viram um homem de 28 anos de idade ameaçando jogar-se no rio Aquidauana.

Imediatamente as policiais pararam no local e iniciaram uma conversa com o homem que, sentado na beirada da estrutura externa da ponte, apresentava visíveis sinais de que intentaria contra a própria vida. Depois de meia hora de atendimento, as militares conseguiram acalmá-lo e fazê-lo desistir da ação. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para encaminhado para uma Unidade de Saúde.

Na Moção de Congratulação, Felipe Orro destaca que "o ato demonstrou a destreza e sensibilidade das policiais, no cumprimento do juramento de salvaguardar a vida dos cidadãos de nossa sociedade. Esta Casa de Legislativa presta singela homenagem e estima votos de longeva continuidade no trabalho que consolida a Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul como uma das instituições mais efetivas de nosso Estado".

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Felipe Orro

Estrada de Porto Murtinho pode virar rodovia estadual

Felipe Orro

APAE de Bodoquena recebe veículo com emenda de Felipe Orro

Indicação

Orro pede que empresas prorroguem suspensão no corte de água e luz

Medida vigorou até agosto

Felipe Orro

Felipe Orro libera R$ 1,8 milhão em emendas parlamentares para 17 cidades de MS

Publicidade

Felipe Orro

Felipe solicita com urgência à Sesai 4 ambulâncias para atender indígenas de Aquidauana

ÚLTIMAS

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

LUTO

Arestides Alves de Albres morre aos 98 anos em Campo Grande

Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

INFRAESTRUTURA

Ação conjunta em Aquidauana recupera pavimentação na Rua dos Ferroviários

Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo