2º Shopping Show Rural Nioaque/MS

EDUCAÇÃO
Anastácio inicia cadastro do programa Cesta Solidária
Anastácio investe R$ 2 milhões em materiais didáticos para a rede municipal de ensino
Saúde oferece palestra sobre saúde preventiva a trabalhadores da Subestação SE de Anastácio
Formação profissional
Capacitação reuniu professores da Pré-Escola no Centro de Convenções; iniciativa integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada em parceria com MEC e universidade federal
Infraestrutura
Equipes da prefeitura vão realizar coleta de lixo, galhos e entulhos; moradores devem colocar materiais na frente das residências
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