6º Encontro de Relíquias de Dourados reúne mais de 300 veículos

O Centro de Convenções de Dourados foi o palco de um dos maiores eventos de antigomobilismo da região no último fim de semana, dias 16 e 17. O 6º Encontro de Relíquias de Dourados consolidou-se como um grande sucesso de público e crítica, reunindo expositores, colecionadores e entusiastas de carros clássicos.
Ao todo, mais de 300 veículos de diversas épocas e estilos foram expostos no local. O evento atraiu participantes de todos os cantos de Mato Grosso do Sul, além de comitivas de outros estados, reforçando o peso do encontro no calendário cultural e automobilístico do interior do país.
Além das máquinas que chamaram a atenção do público, a organização do evento preparou uma infraestrutura robusta para acolher os visitantes. A programação contou com shows de bandas ao vivo, praça de alimentação com o melhor da culinária regional, além de café da manhã e almoço dedicados aos expositores.
O público presente também pôde participar de ações interativas, que incluíram o sorteio de quatro baterias automotivas e diversos prêmios distribuídos ao longo do domingo.
A organização já estende o convite a todos os colecionadores e famílias para o X Encontro de Relíquias de Aquidauana.
A próxima edição promete ser histórica, celebrando uma década de tradição, reunindo relíquias de valor inestimável e movimentando o turismo, a economia e a cultura local.
NOTA DE FALECIMENTO
Figura conhecida do DEC e ex-funcionário da Energisa
TEMPORAL
Motoristas ficaram isolados próximo ao trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti, nas proximidades do Posto Redondo.
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