Confira a galeria de fotos dos 70 anos do Lions Clube Aquidauana

Assembleia festiva marcou a trajetória de sete décadas de serviço voluntário, com posse de novos membros e presença de autoridades locais e distritais
GALERIA DE FOTOS
GALERIA DE FOTOS
Evento em Camisão reuniu autoridades e marca um novo capítulo no desenvolvimento da região
Polícia
Três jovens, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após danificar dez mudas recém-plantadas no canteiro da MS-178/382
Comemoração
Cerimônia relembrou a trajetória de dedicação e serviços da instituição que atua ha mais de 7 décadas no município
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS