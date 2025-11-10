Acessibilidade

10 de Novembro de 2025 • 16:42

GALERIA DE FOTOS

Confira a galeria de fotos dos 70 anos do Lions Clube Aquidauana

Assembleia festiva marcou a trajetória de sete décadas de serviço voluntário, com posse de novos membros e presença de autoridades locais e distritais

Leandro Lino & Ryan Santos

Publicado em 10/11/2025 às 13:50

Celebração reuniu autoridades, associados e convidados em noite festiva / Foto: O Pantaneiro

ÚLTIMAS

Polícia

Adolescentes são flagrados vandalizando árvores em rodovia de Bonito

Três jovens, de 16 e 17 anos, foram apreendidos após danificar dez mudas recém-plantadas no canteiro da MS-178/382

Comemoração

Lions Clube Aquidauana celebra 70 anos com assembleia festiva 

Cerimônia relembrou a trajetória de dedicação e serviços da instituição que atua ha mais de 7 décadas no município

