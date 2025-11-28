Confira algumas fotos do Bioceânica Experience

O evento reúne representantes de instituições públicas, pesquisadores e profissionais de diferentes áreas para discutir temas relacionados ao Corredor Bioceânico
A cerimônia aconteceu no Ginásio Municipal Poliesportivo José Campelo, e contou com a presença de autoridades, atletas e a comunidade
Educação
Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo
Geral
Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano
