Confira as fotos da apresentação do Documentário sobre mulheres Terena

Destaque

Escola Dóris Mendes, de Aquidauana, vence 1ª etapa do Circuito FEEMS de Futsal Escolar

Equipe aquidauanense sub-14 venceu a final por 3 a 1 em Ponta Porã; time já está classificado para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul