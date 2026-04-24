Confira as fotos da apresentação do Documentário sobre mulheres Terena

Produção dirigida por Lindomar Lili destaca histórias de luta, migração e identidade indígena em evento com autoridades e comunidade
O Rasta Viajero
Destaque
Equipe aquidauanense sub-14 venceu a final por 3 a 1 em Ponta Porã; time já está classificado para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul
Investigação
Vítima do sexo masculino, aparentando cerca de 50 anos, foi resgatada por bombeiros após ser avistada por pescadores; identidade ainda não foi confirmada
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS