Confira as fotos da entrega de brinquedos e chester de Natal na Simasul Siderurgia

Ação de fim de ano contemplou os filhos dos colaboradores com brinquedos e os funcionários com chester, em um momento de confraternização e celebração do Natal
GALERIA DE FOTOS
Abertura da Casa do Papai Noel reuniu público, decoração especial, feirinha e momentos de emoção para todas as idades
Fim de ano
O Bazar Solidário é uma ação da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana
Atenção
Programa paga R$ 110 a cerca de 4,4 milhões de famílias
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS