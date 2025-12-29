Acessibilidade

29 de Dezembro de 2025 • 17:59

Buscar

Últimas notícias
X
GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da final do 76º Campeonato Amador de Aquidauana

Botafogo levantou a taça e foi o grande campeão do 76º Campeonato Amador de Aquidauana

Leandro Lino

Publicado em 29/12/2025 às 17:11

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da final da Copa O Pantaneiro 60 anos

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do Natal Cidade Feliz em Anastácio

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da entrega de brinquedos e chester de Natal na Simasul Siderurgia

Ação de fim de ano contemplou os filhos dos colaboradores com brinquedos e os funcionários com chester, em um momento de confraternização e celebração do Natal

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da reinauguração da Sertão Aquidauana

Publicidade

Galeria de Fotos

Fotos do Projeto Geladeira Literária é lançado no Fórum de Anastácio

ÚLTIMAS

Nioaque

Retrospectiva 2025 de Nioaque: Esporte

Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Lazer amplia ações, fortalece eventos e promove qualidade de vida em Nioaque

Aquidauana

Incêndio em residência é registrado na Vila Pinheiro

Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionado para atender o caso na Rua João Pace

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo