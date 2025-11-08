Confira as fotos da inauguração da Conveniência da Praça

O evento reuniu música ao vivo, coffee break e clientes na tradicional esquina da Praça dos Estudantes
GALERIA DE FOTOS
Evento em Camisão reuniu autoridades e marca um novo capítulo no desenvolvimento da região
Educação
Inscrições estarão abertas de 9 a 12 de dezembro e devem ser realizadas exclusivamente pela internet
Serviços
Na publicação, imagem adulterada de policial divulga supostas facilidades, a dispensa de aulas e exames para a emissão do documento obrigatório para a condução de veículos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS