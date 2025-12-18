Acessibilidade

18 de Dezembro de 2025 • 16:39

Buscar

Últimas notícias
X
GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da reinauguração da Sertão Aquidauana

Loja passou por reforma, ganhou novo layout e amplia opções de produtos para os clientes de Aquidauana

Leandro Lino

Publicado em 18/12/2025 às 15:00

Atualizado em 18/12/2025 às 15:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Sertão Aquidauana / Leandro Lino (O Pantaneiro)

Leia Também

• Sertão reinaugura loja em Aquidauana com ofertas exclusivas a partir de 18 de dezembro

• Sertão investe em expansão e se consolida como parceira na Expoaqui 2025

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos da abertura do Natal da Esperança em Aquidauana

GALERIA DE FOTOS

Confira as fotos do casamento de idosos que emocionou o Asilo São Francisco em Aquidauana

Política pública

Projeto Olhar Renovado atende mais 103 pessoas com óculos gratuitos em Anastácio

A iniciativa atende pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) que têm prescrição médica para correção visual

GALERIA DE FOTOS

Galeria de fotos: Reencontro reúne estudantes da década de 80 do Irene Cicalise

Publicidade

GALERIA DE FOTOS

Confira algumas fotos do Bioceânica Experience

ÚLTIMAS

Cuidado

Solidariedade e confraternização marcam Show de Prêmios de Natal em Nioaque

A ação, de caráter solidário, foi organizada pela prefeitura de Nioaque

Ensino Superior

UFMS realiza formatura de 117 novos profissionais em Aquidauana

A solenidade marcou a conclusão de uma importante etapa na vida acadêmica dos novos profissionais

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo